Gazze’ye yönelik tıbbi yardım engeli hayatları solduruyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, Gazze'ye yönelik devam eden ciddi tıbbi yardım kısıtlamalarının sağlık müdahalesini baltaladığını, tıbbi tahliyelerin de ateşkese rağmen gereken seviyede gerçekleşmediğini bildirdi. Gazze'deki durumun kötüye gitmesinin artık sadece saldırılarla ilgili olmadığına dikkati çeken Balkhy, sağlık hizmetlerine erişimin gerçek anlamda engellendiğini ve bunun, insan hayatını riske attığını belirtti. Balkhy, "Sağlık hizmetlerine erişimin önemli ölçüde tehlikeye atıldığını çok açık bir şekilde görüyoruz. Hayat kurtarıcı malzemeler hazır ancak hala engelleniyorlar. Bu da tüm sağlık müdahalesini baltalıyor" ifadelerini kullandı.