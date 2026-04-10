Kurtulmuş: “Ara seçim kararı TBMM Genel Kurulu’nundur”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önümüzdeki hafta İstanbul'da yapılacak olan 152. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) toplantısı nedeniyle düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Gündeme getirilen ara seçim tartışmaları hakkında konuşan Kurtulmuş, "Anayasamızda hangi şartlar altında ara seçime gidilebileceği ve milletvekili istifalarının ne şekilde kabul edilebileceği açıktır. Bu konuda karar alma yetkisi TBMM'dedir. Ara seçimin nasıl yapılabileceği Anayasa'da ve İçtüzük'te bellidir. O şartlar yerine geldiğinde bu süreç işler; ancak karar verecek olan Genel Kurul'dur" diye konuştu.