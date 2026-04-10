Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturması! 9 şüpheli hakkında tutuklandı! Aralarında başkan yardımcısı da var!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi'ne, 'yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük' iddialarıyla geçtiğimiz Salı günü operasyon başlatılmış, İstanbul ve Yalova'da 30 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci gibi üst düzey belediye yöneticileri ile müteahhitlerin de olduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.
Savcılık işlemleri de tamamlanan 20 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ
Savcılık ifadeleri tamamlanan Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, Nazım Akkoyunlu, Hakan Yavuz, Özgür Ceylan, Barkın Ege Tekkökoğlu, Erdem Alkan, Kadir Karadağ, Yılmaz Kozan ve Ceyhan Han tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, Nazım Akkoyunlu, Hakan Yavuz, Özgür Ceylan, Barkın Ege Tekkökoğlu, Erdem Alkan, Kadir Karadağ, Yılmaz Kozan ile Ceyhan Han çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
10 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
İş takipçisi Ahmet İşman, Veysel Köse, Burçin Çevik, Yasin Karabaş, Müteahhit Engin Araz, Eyüp Meriç, Murat Armağan, Mehmet Atilla Güneri, Hakan Mansız ve Özkan Sinan Binali adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.