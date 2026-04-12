“Türk milleti Filistin davasına sırt çevirmez”

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen 'Gazzeli Anne ve Çocuklar İçin Dünyaya Ses Ver' temalı Hilal'in Işığında Karma Sanat Sergisi'nin açılış programına katıldı. Programda konuşan Kurtulmuş, "Bugün kim unutursa unutsun, dünyanın bütün milletleri sırt çevirirse çevirsin, bizim milletimiz asla Filistin davasına sırt çevirmeyecek, asla Filistin halkını hiçbir şart altında yalnız bırakmayacaktır. Filistin'i savunmak İstanbul'u savunmak gibidir. Kudüs'ü savunmak Ankara'yı savunmak gibidir. Zaferi illa bugün, illa gözümüzün gördüğü günde değil, zaferi yaptığımız ihlaslı, samimiyetli her gayretin sonunda zaten Allah'ın mukadder kılacağını bilerek hareket edeceğiz ve mutlaka zafere ulaşacağız. Filistin davasının yarım kalması asla düşünülemez, kabul edilemez" dedi.