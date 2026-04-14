ABD: Donanmanın büyük kısmı etkisiz hale getirildi

Küresel enerji ve tedarik zincirini kilitleyen, Orta Doğu'da tarihin en büyük krizlerinden birine neden olan ABD/İsrail ve İran arasındaki savaşta herkes ateşkes beklerken, ABD'den gerilimi tırmandıracak bir hamle geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve "ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" belirtmişti. Söz konusu abluka dün başladı. Trump, İran donanmasının büyük bir kısmının etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. İran'a ait 158 geminin 'deniz dibinde yattığını' savunan Trump, vurulmayan unsurların ise 'hızlı saldırı gemileri' diye adlandırılan tekneler olduğunu belirtti.