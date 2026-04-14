Aydın’da tarihi bina krizi

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Efeler ilçesindeki Nevzat Biçer Parkı'nda yer alan ve Efeler Belediyesi tarafından kullanılan tescilli tarihi binanın tapusunu geri aldı. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun ilgili hükümlerini gerekçe gösteren Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, kurumun bünyesindeki Ayşe Hanım Binti Mehmed Paşa Bin Derviş Vakfı adına kurulan ancak daha sonra belediyenin mülkiyetine geçen yapının yeniden vakıflar adına tescil edilmesi için işlem başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu tarihi yapının tapusu Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından alınarak vakıf mülkiyetine geçirildi.

'VAKFIMIZA AİT ÇIKTI'

Vakıflar Bölge Müdürü Mücahit Vural, sürecin arşiv araştırmaları ve yasal düzenlemeler doğrultusunda yürütüldüğünü ifade etti. Vural, "Nevzat Biçer Parkı'ndaki tarihi binanın arşivlerini bulduk. Bulduğumuz evrakları Genel Müdürlük Arşiv Daire Başkanlığı'na gönderip tescil ettirdik. Bakanlığın yaptığı incelemede Nevzat Biçer parkındaki tarihi yapının Aydınoğulları döneminde İzmir'de kurulmuş Ayşe Hanım Binti Mehmed Paşa Bin Derviş Vakfı adına kaydı çıktı. Bu belgeleri sunarak tapuyu aldık. Efeler Belediyesi'nin izleyeceği hukuksal sürece bakacağız. Bir tahliye de söz konusu olabilir" dedi. Öte yandan tarihi yapının vakıflar adına tescil edilmesinin ardından gözler Efeler Belediyesi'nin atacağı adımlara çevrildi.