‘Bağımlılık aileyi tehdit eden en büyük unsur’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nca düzenlenen Ideathon Yarışması'nın ödül törenine iştirak etti.

'ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDIK'

"Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar" temasıyla düzenlenen programda konuşan Başkan Erdoğan, "Günümüzde farklı türleriyle bağımlılık aileyi tehdit eden en büyük sorunlardan biridir. Bu nedenle bağımlılıkla mücadeleye büyük önem veriyoruz" dedi.

Erdoğan, "Hükümet olarak son yıllarda artan tehditler karşısında ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalara hız verdik. Aile kurumunun ve ailevi değerlerin muhafazasını bu bakımdan bir milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz. Dijital içeriklerden evlatlarımızı korumalıyız. Bağımlılık illetine karşı çalışıyoruz. Bağımlılık aileye tehdidin başında yer alıyor. Bağımlılık türlerine artış var. Tüm bağımlılıkların ekonomiye etkisi 78 milyar dolar" dedi.

Öte yandan CHP'ye de tepki gösteren Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyiz diye övünen CHP'nin, mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz" dedi.