Filistinli öğrencilere ses ve gaz bombası atıldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti kırsalında okullarına gitmeye çalışan Filistinli ilkokul öğrencilerine göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı. Atılan gazdan çok sayıda öğrencinin etkilendiği belirtildi. Haberde ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin önceki gece okulun ana yolunu çitle kapattığı, bu nedenle öğrenciler ile köy sakinlerinin yolu kullanamadığı ifade edildi. Yolun kapatılmasının ardından okula yürüyerek gitmeye çalışan öğrencilere İsrail askerleri tarafından göz yaşartıcı gazla müdahale edildiği aktarıldı. Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Kefr Haris beldesinde Filistinlilerin evlerine saldırdı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, şafak vakti beldeye baskın düzenledi.