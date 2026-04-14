Fransız şirketi Lafarge ‘terörü finanse etmekten’ suçlu bulundu

Paris Ceza Mahkemesi, tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin, 2013-2014 döneminde Suriye'deki faaliyetleri kapsamında 'terör örgütünü finanse etmekten' yargılandığı davada kararını açıkladı. Mahkeme, Lafarge'ın suçlu olduğuna hükmetti.

Suriye'de bulunan çimento fabrikasını işletmeye devam etmek için DEAŞ ve El-Nusra Cephesi gibi terör örgütlerine milyonlarca dolar ödeme yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Fransız çimento şirketi Lafarge, Fransa'da tarihi bir davada suçlu bulundu. Karar ile uzun süredir devam eden yargı sürecinin önemli bir aşaması tamamlandı. Hakim, davaya konu olan suçlar kapsamında firmanın bölgedeki 3 silahlı örgüte 5.6 milyon Euro'ya varan ödeme yaptığını bildirdi.