İspanya İran’daki büyükelçiliğini açtı

İspanya, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle geçici olarak kapattığı Tahran büyükelçiliğini yeniden açtı. ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlayan İran'a saldırılarının ardından elçilik kapatılmıştı. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İspanya'nın Tahran Büyükelçisi Antonio Sanchez-Benedito Gaspar'ın başkente gittiğini duyurdu. Elçi diplomatik ekibiyle birlikte İran'daki faaliyetlere devam edecek. Büyükelçiliğin 'barış çabalarına katkı' için yeniden açıldığını vurgulayan İspanyol büyükelçi şöyle konuştu: "İspanyol hükümetinin politikaları doğrultusunda, ikili işbirliğini ve kalıcı barışı güçlendirmek amacıyla, bölgenin altyapısını ziyaret etmek ve ekonomik ve yatırım kapasitelerini incelemek gündemde." İspanya bu hamlesiyle savaş sonrasında İran'da diplomatik varlığını yeniden tesis eden ilk Batılı ülke oldu.