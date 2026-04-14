‘İsrail barışı sabote ediyor’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Önemli konulara değinen Ömer Çelik, "İslamabad'da maalesef ilk turda bu barış görüşmeleri sonuçlanamadı. Bizim buradaki tutumumuz barış görüşmelerinin devam etmesi gerektiğidir. Bu kadar ağır bir konuda bir turda bir sonuç alınmasını beklemek zaten doğru bir şey değil. Hürmüz Boğazı meselesi, nükleer program meselesi, aynı zamanda orada savaşın sonunda bu saldırganlığın sonunda ortaya çıkmış insani kayıplar ve tazminatlar meselesi gibi bir sürü boyutu olan bir konu bu" dedi.

NATO konusunda çatlak oluşacağına dikkat çeken Çelik şöyle devam etti:

"Bunlar olurken İsrail'in barışı sabote etme faaliyetleri aynen devam ediyor. Lübnan'ı ve Gazze'yi insansızlaştırmaya çalışıyor. O yüzden barış görüşmelerinin çok kapsamlı bir şekilde devam etmesinde fayda vardır diye değerlendiriyoruz. Bu görüşmelerde Türkiye katkı vermeye devam ediyor."