‘Türkiye iftiralarla sarsılmaz’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'ye hedef alan sözlerine ilişkin tepki gösterdi. Bahçeli, "Netanyahu'nun mesnetsizlik abidesi ifadelerini alçak siyasetinin ve köşeye sıkışmışlık korkusunun dışa vurumu olarak değerlendirmeliyiz" dedi. Türkiye'nin "kirli ağızların" iftiralarıyla sarsılacak bir devlet olmadığını vurgulayan Bahçeli "Cumhurbaşkanımız'ın yanındayız" mesajı verdi.

'SUÇUN SAHİBİ KONUŞULMALI'

Bahçeli, "Hakikatle bağı kopmuş, vicdan terazisi kırılmış, siyasi aklı esarete düşmüş bir zihnin ürünü olan bu çürük sözler; muhatabını değil, sahibinin içine düştüğü derin meşruiyet krizini gözler önüne sermektedir. Türkiye Cumhuriyeti, kirli ağızların iftiralarıyla sarsılacak, ucuz propagandalarla yönü değiştirilecek bir devlet değildir. Bugün asıl konuşulması gereken, sözün değil, suçun sahibidir. Bölgesel ve küresel istikrarsızlık dalgasının her gün daha da sertleştiği; bölgemizdeki huzur ve güvenlik ikliminin siyonist hesaplarla dağıtılmak istendiği, emperyalizmin bu kanlı ve kirli oyuna çanak tuttuğu günümüzde; masum sivilleri hunharca katleden bir terör makinesinin Sayın Cumhurbaşkanımıza, ülkemize, devletimize söz söylemeye kalkışması, utanmazlığın ve küstahlığın ulaştığı yeni bir dip noktadır. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza dönük sözleri yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.