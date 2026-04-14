Vatikan ile Beyaz Saray karşı karşıya geldi

Vatikan'daki barış çağrısı küresel bir krizin fitilini ateşledi. Papa'nın "savaşa artık yeter" sözleri Washington'da öfke patlamasına yol açtı, ABD Başkanı Donald Trump peş peşe sert ifadelerle karşılık verdi. İki güç merkezi arasında tansiyon hızla yükseldi. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, 11 Nisan'da ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan'daki görüşmeler sürerken ünlü Aziz Petrus Bazilikası'nda dünya barışı için düzenlenen dua etkinliğinde, dünyada güç gösterilerinin ve savaşların son bulması gerektiğini belirtmişti.

Papa, "Savaş böler, umut birleştirir. Burada, çevremizde giderek daha öngörülemez ve saldırgan hale gelen o her şeye kadirlik hezeyanına karşı bir set buluyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Trump ise "Papa Leo suç konusunda zayıf ve dış politika konusunda berbat" ifadelerini kullandı.