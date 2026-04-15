CHP kendi seçmenini sırtından vurdu

2011'de Karabağlar'da Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerinde başlatılan kentsel dönüşüm projesinin 3. ve 4. etap hak sahipleri, inşaatların yarım kalması nedeniyle konutlarına kavuşamadı. Bu kapsamda özel açıklamalarda bulunan Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu ve Onur Küçük, projenin yılan hikayesine döndüğünü belirterek CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 15 yıldır evlerini teslim etmediklerini belirtti. Uslu, "Yıllardır yılan hikayesine dönen bu projenin yapımı için hala elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yıllardır çekmiş olduğumuz şeyi dile getirmemize rağmen, bugün CHP'den hiçbir şekilde destek görmedik. Yeni kurulan kooperatif modeliyle mağdurların sayısı daha da artıyor" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 'nin kendi iştiraki olan İZBETON A.Ş. üzerinden başlattığı ama eline yüzüne bulaştırdığı kooperatif projesine inanan ve mağdur olan vatandaşların isyanı sürüyor.

Uslu, zamanında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü, kendilerine söz verdiklerini, fakat hiçbir yol kat etmediklerini dile getirerek, "Tunç Soyer döneminde İzmir'de bu işin kooperatif modeliyle ele alınıp bitireceklerini söylediler. Ne var ki Tunç Bey'in siyasi ömrü buna yetmedi" diye konuştu.

Kooperatif kanununa göre İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve İZBETON A.Ş'nin suç işlediğini vurgulayan mağdur Onur Küçük ise, "Bu kar topu, çığ gibi büyüyecek. Burada akçeli işler var. Burada 6 tane kooperatif var. Her kooperatifin kendine göre bir yapısı var. Kooperatif kanununa göre burada suç işlenmiş. Bir an önce inşaatların başlaması lazım. Esas sorun buradaki insanların yüzde 80'inin CHP seçmeni olması" dedi.

Ulaştığı CHP'li siyasilerin kendisine, 'İZBETON'a git, İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle görüş' gibi baştan savma cevaplar verdiğini belirten Küçük, "Hatta birçoğu da beni tanır. Orada bu durumu da anlattım. İçeri alınan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da oradaydı. Sürekli bir oyalama taktiği, bir kurtulma, bir sıyrılma gibi zaman kazanmaya çalıştığını hissettim" sözleriyle tepki gösterdi.

GENEL MERKEZ'İ UYARDI

Genel Merkezi'ne de gitiğini söyleyen Küçük, "'Bakın dedim burada büyük maraz doğacak. Bu kar topu, çığ gibi büyüyecek. Siz siyasi olabilirsiniz, biz de vatandaşız. Biz sizi seçtik' dedim. Sonuç alınmayınca İzmir'deki arkadaşlarla birlikte şikayetler başladı. Ondan sonra Tunç Soyer içeri alındı. Ben de bu süreçte sürekli CHP portal üzerinden genel başkan yardımcılarını ve milletvekillerini darladım. 'Bakın kriz gitgide büyüyor' dedim. Beni dinlemediler" şeklinde konuştu.