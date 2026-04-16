Başkan Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova'nın görüşmesine ilişkin detaylar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, liderler Türkiye ile Kuzey Makedonya ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları değerlendirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye-Makedonya arasındaki tarihi, beşeri ve kültürel bağlara dayanan ilişkileri ticaret, savunma sanayii, enerji başta olmak üzere her alanda ilerletmekte kararlı olduğumuzu ifade etti.





Başkan Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesinde, müttefikler arasında savunma sanayiinde ortak üretim dahil, yeni fırsatların değerlendirilmesi için önemli kararlar alınacağına inandığını belirtti. Başkan Erdoğan'a görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Zafer Çubukcu ve Sabri Demir eşlik etti.