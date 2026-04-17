Başkan Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu’nda açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kahramanmaraş'ta yaşanan müessif olayda üzüntümüzü paylaşan herkese milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Günümüzde diplomasi yalnızca sorunların ve çıkarların müzakere edildiği alan olmaktan çıkıyor. Diplomasi aynı zamanda insanlığın ortak geleceğinin hangi ilkeler bağlamında tartışılacağı bir zemini temsil ediyor.

Gazze'deki soykırım mevcut düzenin neye izin verdiğini ve kimi koruduğunu bize net biçimde göstermiştir.

Dünya 5'ten büyüktür şiarıyla insanlığın gündemine taşıdığımız temsil açığı kapatılmadan ne siştem krizi çözülebilir ne de daha adil bir dünyanın inşası olabilir.

Barışa giden en kestirme yol yapıcı diyalog ve diplomasidir ve barış Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle tek kanatlı bir kuş değildir, tarafların sabırlı ve sağduyulu bir anlayışla hareket etmeleri büyük önem arz ediyor.

"HÜRMÜZ TİCARİ GEMİLERE AÇIK TUTULMALI"

Esas olan, yerleşik kurallar temelinde seyrüsefer serbestisinin temini ve Hürmüz'ün ticari gemilere açık tutulmasıdır Hürmüz'ün bir yakası İran ise diğer yakası Umman'dır. Körfez ülkelerinin açık denizlere erişim hakkı kısıtlanmamalıdır.

Türkiye Liderler Zirvesi dahil doğrudan müzakereler dahil her türlü kolaylaştırıcı adımları desteklemeye hazırdır.