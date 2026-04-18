Başkan Erdoğan'dan diplomasi rüzgarı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5'inci Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile bir araya geldi.

SLOVENYA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile bir görüşme gerçekleştirdi Liderler, Türkiye Slovenya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Slovenya ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendiğini, özellikle ticaret, ekonomi ve altyapı alanlarında iş birliğimizi artırmak için gayret gösterdiğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefini stratejik önemde gördüğünü, Birlik'ten cesaretli ve vizyoner yaklaşım beklediğimizi ifade etti.