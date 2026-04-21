Son dakika: CHP’li belediye başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Adana'nın CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Yüreğir Belediye Başkanı Ali DEMİRÇALI hakkında "Rüşvet Vermek" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 03.04.2026 tarih ve E:2024/17 sorgu sayılı kararı ile 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.
— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 21, 2026