  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel mesajı: Görüşürüz, neden görüşmeyelim?

Son dakika haberleri... TBMM'nin 106. Açılış Yıldönümü Resepsiyonu için Meclis'e gelen Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin devam ettiğini belirtti. CHP Genel başkanı Özgür Özel'le görüşme konusundaki soruya yanıt veren Erdoğan, 'Biz iktidar partisiyiz onlar ana muhalefet partisi. Tabii ki görüşeceğiz. Neden görüşmeyelim?' dedi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

TBMM'nin 106. Açılış Yıldönümü Resepsiyonu için Meclis'e gelen Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE BİR SIKINTI YOK"
"Terörsüz Türkiye süreci nasıl ilerliyor?" sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecinde bir sıkıntı yok. Süreç olumlu ilerliyor. Bir tıkanma yok." dedi.

"ÖZEL İLE TABİİ Kİ GÖRÜŞECEĞİZ"
CHP Genel başkanı Özgür Özel'le görüşme konusundaki soruya yanıt verdi.

Başkan Erdoğan, "Biz iktidar partisiyiz onlar ana muhalefet partisi. Tabii ki görüşeceğiz. Neden görüşmeyelim?" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA