TBMM'de 23 Nisan özel oturumu: Güçlü Cumhuriyet güçlü meclis ile yaşar

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve Cumhuriyet'e giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 106 yılı geride bıraktı...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özel Oturum'daki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Meclis araştırma komisyonu kurmuştur. Bundan dolayı mecliste grubu bulunan ve grubu bulunmayan bütün partilere bu destekleri dolayısıyla yürekten teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri 23 Nisan sadece bir kutlama günü sayılamaz. Meclisteki 23 Nisan törenleri ve özellikle meclis özel oturumu sadece rutin bir törenden ibaret değildir. Bu vesileyle topyekün bağımsızlığımıza, egemenliğimize, milli iradeye ve demokrasiye bağlılığımızı bir kez daha teyit ve ilan ediyoruz. Yirmi üç Nisan milletin iradesinin tarih sahnesine çıktığı gündür. İşgalin, dağınıklığın ve yoksunluğun içinden milli meşruiyet çıkaran irade Ankara'da güçlü bir temsile dönüşmüştür. Devletimizin temelleri atılırken milletimizin sözü de bir kürsüye kavuşmuştur.

"BUGÜN MECLİS-İ MEBUSANIN AÇILIŞIYLA BELİRGİNLEŞTİRİLMİŞTİR"

Cumhuriyet bilindiği gibi daha sonra ilan edilmiştir. Fakat Cumhuriyet fikrinin ilk adımları ilk günden itibaren meclisimizin içerisinde atılmıştır. Egemenliğin kaynağını imtiyazda ve dar kadrolarda aramayan siyasal ahlak 23 Nisan ruhunun özüdür. Parlamento milletin ortak aklının çalıştığı yerdir. Parlamento öfkeyi usule, itirazı müzakereye ve toplumsal talebi meşru kararlara dönüştüren yüksek siyaset mekanıdır. Temsilin kuvveti de meşruiyetin asıl menşeide doğrudan doğruya milletten gelmektedir. Meclisimizin değeri kriz anlarında hep daha belirgin hale gelmiştir. Toplumumuz her sıkıştığında, yönünü meclise çevirmiştir. Darbe dönemlerinde, vesayet teşebbüslerinde, iç gerilimlerde ve dış baskılarda çözümün adresi daima milli iradenin kurumsal çatısı olan bu yüce mekan olmuştur. Millet sesini burada aramıştır. Mesajını buradan vermiştir. İtirazını burada büyütmüştür. Uzlaşmasını burada olgunlaştırmıştır. Bugün meclis-i mebusanın açılışıyla belirginleştirilmiştir. Geçen yüz elli yıllık parlamento yürüyüşümüz ile birinci meclisin istiklal iradesi arasında kopmaz bir bağ olduğunu bir kere daha hatırlıyoruz.

ANITKABİR'E ZİYARET

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Törene Kurtulmuş'un yanı sıra; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siyasi parti genel başkanları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Meclis Başkan Vekilleri ve milletvekilleri de katıldı. Kurtulmuş, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

"BÖYLESİ BİR DÖNEMDE 23 NİSAN'IN MANASI DAHA DA DERİNLEŞMEKTEDİR"

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, şunları yazdı:

Aziz Atatürk, Birinci Meclis'in açılışının 106'ncı yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, Türkiye demokrasisinin kalbi ve millî iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanını ziyaret etmenin heyecanını taşıyoruz.

Milletin bağımsızlığına bizzat sahip çıktığı büyük bir günü ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ilan eden kurucu iradeyi tam 106 yıl sonra bir kez daha canıgönülden idrak ediyoruz.

Cumhuriyetimizin temelinde yer alan ulusal egemenlik fikrini adaletin, demokrasinin, toplumsal barışın ve müşterek geleceğin teminatı olarak görüyoruz. İçinden geçtiğimiz çağda çatışmaların, her türlü eşitsizliğin, yoksulluğun ve küresel vicdanı yaralayan ağır insani felaketlerin en büyük yükünü çocuklar taşımaktadır. Böylesi bir dönemde 23 Nisan'ın manası daha da derinleşmektedir. Nitekim çocukları korumak, insanlık değerlerini ve medeniyet iddiamızı koruma meselesidir. Hedefimiz; her çocuğun güven içinde yaşadığı, nitelikli eğitime eriştiği, kendisini özgürce geliştirebildiği, bilimin, sanatın ve ahlakın ışığında geleceğe yürüdüğü güçlü toplumsal zemini tahkim etmektir.

Millî egemenliği yaşatmanın en sahici yolu, çocuklara daha adil, müreffeh ve özgür bir vatan bırakmaktır.

İstiklal kahramanlarımızın emaneti olan Cumhuriyeti, Gazi Meclisimizin tarihî sorumluluğuna yaraşır bir kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Milletimizin iradesine sadakatten, başta çocuklarımız olmak üzere tüm yurttaşlarımızın hukukunu korumaktan ve güzel ülkemizi güçlü nesillerin omuzlarında yükseltmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Zat-ı âlinizi, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve hürmetle yâd ediyorum.

Ruhunuz şad olsun.