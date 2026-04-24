Başkan Erdoğan 333 hafız için icazet törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde, imam hatip okulları ile Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin tekbirleriyle karşılandı.

Öğrencilerin üzerinde Türk ve Filistin bayrağı bulunan atkıları takarak katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Erdoğan, burada Aşr-ı Şerif okurken, reisülkurra Mustafa Demirkan törende dua etti. Başkan Erdoğan, merasim sonunda öğrencilerle fotoğraf çektirdi.