Başkan Erdoğan’dan Çanakkale Kara Savaşları’nın 111. yıl dönümü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümünde, ülkenin istiklali ve istikbali uğruna mücadele veren kahramanları, şehitleri ve gazileri yad etti.

Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna destansı bir mücadele veren tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.