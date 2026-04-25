TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİM HEYECANI | CANLI YAYIN

İstanbul TOKİ kura çekimi canlı yayında başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul kura töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Konut kura çekimleri, TOKİ'nin resmi internet sitesinde açıklanan kura sıra numaralarına göre gerçekleştiriliyor ve süreç canlı olarak YouTube üzerinden yayınlanıyor.
İstanbul TOKİ kura sonuçları, asil ve yedek hak sahipleri listesi e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca başvuru sonuçları ve kura sıra numaralarına https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor.
Hak sahipliği başvurusunda bulunan vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve başvuru bilgileriyle sisteme giriş yaparak İstanbul TOKİ kura listesini kontrol edebilecek.
