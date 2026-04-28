2 ay sonra yine hakim karşısında: Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyor İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ortaklığında İran'a düzenlenen saldırılar nedeniyle 2 aylık ertelemenin ardından yolsuzluk davasında yeniden hakim karşısına çıktı.









Times of Israel'in haberine göre Netanyahu, hakkında açılan çok sayıda yolsuzluk davası kapsamında iki ay aradan sonra ilk kez ifade vermek üzere duruşmaya katıldı.

Bu davalar kapsamında 81. kez hakim karşısına çıkan Netanyahu, 28 Şubat'ta ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından ilk kez duruşmaya çıkmış oldu.