Ak Parti ve MHP gençlerle buluşacak

MAYIS ayında AK Parti ve MHP gençlere yönelik büyük organizasyonlar düzenleyecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, 16 Mayıs'ta Kocaeli'nde 100 bin gencin katılımıyla dev bir Gençlik Şöleni düzenlemeye hazırlanırken; MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları da 19 Mayıs'ta Ankara'da "Türk Gençliği Büyük Kurultayı"nı gerçekleştirecek. Türkiye'nin dört bir yanından yüz binlerce genci bir araya getirecek etkinliklerde konserler, teknolojik projeler ve çeşitli faaliyetlerle gençliğin dinamizmi öne çıkarılırken, Türk gençliğinin üretken, yön veren ve geleceği şekillendiren bir güç olduğu mesajı vurgulanacak.