Bahçeli’den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Dünya sıkıntılı bir imtihandan geçmektedir. Küresel sistemin sütunlarında çatlaklar belirginleşmekte, jeopolitik zemin kaymakta, ekonomik gerilimler ve siyasal fay hatları daha da sertleşmektedir. Devletler irade, milletler metanet, toplumlar ise sabır testine zorlanmaktadır. Haritalar yerinde dursa bile anlamlar yer değiştirmektedir.

Sınırlar sabit görünse bile tehditlerin mahiyeti değişmektedir. İşte böylesi zamanlarda millet olmanın manası da daha da derinleşir. İşte böylesi zamanlarda birbirimize daha sıkı sarılmak tarihi bir zaruret halini alır. İşte böylesi zamanlarda ayrılığı büyüten her dil, gevşekliği çoğaltan her tavır, hafızayı aşındıran her müdahale geleceğe kurulmuş bir tuzak olarak karşımıza çıkar.

Onun içindir ki bizler bugünlerde yalnız bugünü konuşamayız. Maziyi de konuşmak zorundayız. İstikbali de konuşmak zorundayız. Yalnız hadiseleri sıralamakla yetinemeyiz. O hadiselerin hangi devlet aklı içinde anlam kazandığını, hangi millet vicdanında yer ettiğini, hangi tarihi yürüyüşün parçası olduğunu da izah etmek mecburiyetindeyiz.

ASIR TÜRKİYE ASRIDIR!

Kerkük ecdadımızın hüzünle yoğrulmuş emaneti, Türkmen varlığının kadim bir parçasıdır. Türkmenlerin yıllardır süren yalnızlığını biliyoruz, Kerkük'teki yangının ateşini Ankara'dan görüyoruz. Bunu da Türk olmanın, Müslüman olmanın, insan olmanın bir gereği olarak idrak ediyoruz.

Türkiye terör belasından kurtuldukça Kerkük'te kurulan yeni düzen bölgeye nefes aldıracaktır. Asır Türkiye asrıdır, ne Kerkük'ü ne Musul'u unuturuz.

(Von Der Leyen'e tepki) Sözleri çifte standart ve kibir göstergesidir. AB'nin açıklaması gerçeklikten kopuktur.

Avrupa Türkiye'siz yapamaz, Türkiye merkezi bir hakikattir, AB bununla yüzleşsin.