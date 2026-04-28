‘Demokratik hayat zehirlendi’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, askeri vesayetin, 27 Nisan 2007'de Genelkurmay Başkanlığının internet sitesine koyduğu muhtırayla elde edilmek istenen sonucun, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin direnmesiyle altüst edildiğini belirtti. Çelik, o günleri yaşamayan biri için bugünden bakarak o günleri anlamanın zor gelebileceğini söyledi. Ömer Çelik, "Askeri muhtıra, Türkiye'de siyasi iradenizi vesayet makamlarına teslim etmezseniz doğrudan silahlı müdahaleyle karşılaşırsınız demenin bir başka çeşidiydi. Dolayısıyla muhtıra, Türkiye'de demokratik hayatı son derece zehirleyen, tahrip eden, berhava eden, işlevsiz kılan kötü bir geleneğin önemli enstrümanlarından maalesef bir tanesiydi" dedi.