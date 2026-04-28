ESHOT uyardı, İzmirliler dikkat! Bazı hatların güzergahlarında değişikliğe gidilecek

Son dakika İzmir haberleri... ESHOT Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İzmirlileri uyardı.
Yapılan açıklamaya göre 28 Nisan Salı gününden (bugün) itibaren Ozan Abay Caddesi'nde yapılacak olan 1. etap altyapı çalışmaları nedeniyle birkaç hattın güzergahında geçici olarak değişikliğe gidilecek.
İŞTE ÇALIŞMADAN ETKİLENECEK OLAN HATLAR
Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"28 Nisan 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere;
İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Ozan Abay Caddesi'nde yapılacak olan 1. etap altyapı çalışmaları nedeniyle
328 No'lu Evka 3 Metro - Salhane Aktarma Merkezi
338 No'lu Evka 3 Metro - Salhane Aktarma Merkezi
359 No'lu R.Şevket İnce Mah. - Salhane Aktarma Merkezi
539 No'lu Yenitepe Evleri - Salhane Aktarma Merkezi
hatlarımızda geçici güzergah değişikliğine gidilecek olup
22220 ID No'lu Salhane Aktarma Merkezi ve 30296 ID No'lu Slovakya Konsolosluğu duraklarımız hizmet dışı kalacaktır."