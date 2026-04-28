Eşme Belediye Başkanvekili CHP’li Zeki Işık oldu

MURAT ŞENBAKLAVACI

Giriş Tarihi: Gazete

UŞAK'TA Eşme Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, başkanvekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Zeki Işık seçildi. Yapılan gizli oylamada, ilk iki turda istenilen çoğunluk sağlanamadı. Oylamanın üçüncü turunda Işık 7 oy, Altan Aydemir ise 4 oy aldı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belediyeye yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında 17 Nisan'da operasyon düzenlenmiş, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

