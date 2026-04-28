Hırvatistan’da kritik zirve

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'ın ev sahipliğinde 28-29 Nisan'da Dubrovnik'te düzenlenecek olan Üç Deniz Girişimi (ÜDG) 11. Zirvesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ı temsilen katılmak üzere bugün Hırvatistan'ı ziyaret edecek. Söz konusu Zirve, Türkiye'nin, 28-29 Nisan 2025 tarihlerinde tertiplenen Varşova Zirvesi'nde ÜDG'ye "Stratejik Ortak" olarak kabul edilmesinin ardından düzenlenen ve Türkiye'nin bu sıfatla katılım sağlayacağı ilk Zirve olması bakımından önem taşıyor.

ÖNEMLİ HUSUSLAR

BAKAN Fidan'ın zirvede yapacağı hitabında şu hususların altını çizmesi bekleniyor: Günümüzde bağlantısallığın sadece fiziksel altyapıyı değil, aynı zamanda ulaşım, enerji, dijital ağlar, finans ve yönetişimi kapsayan çok boyutlu bir ekosisteme dönüştüğünü ve jeopolitik gelişmelerin bu meselenin kritik önemi. Çatışmaların küresel ekonomiye ve arz güvenliğine verdiği zarara dikkat çekerek, tedarik zincirlerinin ve enerji hatlarının çeşitlendirilmesinin zorunlu olduğu. Günümüzün karmaşık ve birbiriyle ilintili sınamaları karşısında, Türkiye- AB ilişkilerinde somut ilerleme sağlayacak şekilde yeni bir anlatıya ihtiyaç duyulduğunu, bağlantısallık gündeminin bu noktada önemli ve olumlu bir başlık olabileceği.