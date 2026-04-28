‘İşgali sona erdirmek için yola devam edeceğiz’

GAZZE ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'nun 2026 Bahar Misyonu, İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki hazırlıklarını tamamlayarak Augusta Limanı'ndan Akdeniz'e açıldı.

'ABLUKA YIKILACAK'

FİLONUN organizasyonunda görev alan Türk aktivistler arasında yer alan Görkem Duru, Filistin'de sahte bir ateşkesin olduğunu ve işgal, soykırım, ablukanın devam ettiğine dikkat çekti. Aktivist, "Akdeniz'in diğer limanlarından bize katılacak olan gemilerle buluşacağız. Ve daha güçlü, daha kalabalık bir şekilde ablukayı yıkmak, soykırımı sona erdirmek, işgali sona erdirmek için Gazze açıklarına doğru yolumuza devam edeceğiz" dedi. Duru, "Geçtiğimiz yılda Küresel Sumud Filosu yola çıkmıştı. Bu sene ateşkese rağmen ablukanın soykırımının, işgalin devam ediyor olmasından ötürü daha güçlü, daha kalabalık bir şekilde bu sefer ablukayı yıkmak hedefiyle tekrardan yola çıkıyoruz. Ben de tam olarak bu nedenle bu misyonun bir parçasıyım" yorumunu yaptı.