İsrail ordusu Lübnan’ın güneyini bombaladı

İSRAİL ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde 50'den fazla yapıyı havaya uçurarak yıkımı sürdürdüğü anların görüntülerini paylaştı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformundaki hesabından, ordunun Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği yıkıma ilişkin son bilgileri paylaştı. Adraee, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde evleri ve diğer yapıları havaya uçurduğu görüntülere yer verdiği paylaşımda, 50'den fazla yapıyı yok ettiklerini duyurdu. Havaya uçurulan yerler arasında Hizbullah'a ait binalar olduğunu savunan Adraee, baskın düzenlenen bir binada patlayıcı düzenekler ile silah ve mühimmat bulunduğunu iddia etti. Adraee, siyasi kademenin direktifleri doğrultusunda saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.