Trump Epstein sorusuna çıldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, televizyonda yayımlanan bir programa röportaj verdi. Röportajda, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde kendisi ve yönetimine karşı saldırı düzenleyen zanlının ithamlarını okuyan sunucuya tepki gösterdi. Dünyanın konuştuğu Epstein dosyasısında kendisi hakkındaki iddiaları reddeden Trump, "Ben pedofil değilim" sözlerini kullanırken, öfkeli halleri dikkat çekti. Trump, "Hedef ben miydim bilmiyorum. Ama öyle görünüyor. Bir manifesto okudum, anlaşılan o ki saldırgan radikalleşmiş" dedi. Sunucunun, Allen tarafından yazılan, 'pedofili' gibi ithamların yer aldığı notları okuması üzerine ABD Başkanı Trump, "Ben tecavüzcü değilim. Bu ifadeleri okuduğun için utanmalısın" ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump dün savaşla ilgili yaptığı açıklamada "Savaşta bizim galip geleceğimizi düşünüyorum. Biz bu mücadeleden zaferle ayrılacağız" dedi.