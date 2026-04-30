İzmir'de gerilim tırmanıyor! 2 bin memur CHP İl Başkanlığına yürüdü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de belediyelerde çalışan 2 bini aşkın memur, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması üzerine yarım gün iş bırakarak eyleme geçti. Karşıyaka, Buca, Narlıdere ve Bayraklı belediyelerinde görev yapan çalışanlar, Kültürpark Basmane Kapısı önünde toplanarak CHP İzmir İl Başkanlığı'na yürüdü.
"Hak, hukuk adalet dediniz, hakkımızı yediniz", "Sözleşme hakkımız gasp edilemez" sloganları atan memurlar, aylardır süren görüşmelerde sonuç alınamamasına tepki gösterdi.
Memurlar adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, belediyelerde dayatılan sözleşme şartlarını kabul etmeyeceklerini belirterek, "Bu haklar yılların mücadelesiyle kazanıldı, masa başında elimizden alınamaz" dedi. Filiz, belediye yönetimlerine ve CHP'ye çağrıda bulunarak, emekçilerin taleplerinin görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı.
Öte yandan Konak Belediyesi işçileri de geriye dönük alacaklarının ödenmemesi nedeniyle başlattıkları oturma eylemini sürdürerek tepkilerini ortaya koydu.
YAT SEFASI YAPTILAR
CHP'li belediyeler çalışanları mağdur etmeye devam ederken, ortaya çıkan bir video ise tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.
Görüntülerde Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'ın işadamı Hazım Giray'a ait bir yatta tatil yaptığı görüldü.
Antalya'daki teleferik faciasında kurtarma çalışmaları sürerken yapılan yat turunda Ağbaba'nın "Hazım" diye seslenmesi, Giray'ın da aynı ortamda bulunduğunu ortaya koyuyor. Başarır, Giray için çakarlı aracını tahsis edip "Tanımıyorum" demişti.