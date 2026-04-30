İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması!

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için yaptığı açıklamada izinli miting ve kutlamalar dışında, hiçbir izinsiz gösteri, yürüyüş, protesto ya da organizasyona izin verilmeyeceğini belirtti.

Açıklamada "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'da da çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Bu kapsamda; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadıköy Rıhtım Meydanı için, TKP ise Kartal Meydanı için Valiliğimize resmi başvuruda bulunmuştur. Tarafımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu başvurular uygun görülmüş ve onaylanmıştır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda 10.00 – 17.00 saatleri arasında, TKP ise Kartal Meydanı'nda 12.00 - 19.00 saatleri arasında kutlama programlarını yapacaktır.