Hasbi Dede'nin mide bulandıran cinsellik yazışmaları ortaya çıktı: Kaçta otelde olursun?

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına müşteki ve sanık avukatlarıyla, müdahil Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Sanık Dede ile müştekiler ise duruşmada hazır bulunmadı. Müşteki avukatları, Dede'nin herhangi bir indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını istedikleri duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Dede hakkında, "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz " suçundan ceza talep etti. Mahkeme, yargılama sonunda Dede'yi, "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının kullanılması suretiyle cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Dede ile birlikte yargılanan 18 yaşından küçük kızı ise "suç üstlenme" suçundan takdiri indirimle birlikte 16 gün hapis cezasına çarptırıldı. Suça sürüklenen çocuğa ilişkin hükmün açıklanması geri bırakıldı.

SABAH HASBİ DEDE'NİN TELEFON İNCELEME RAPORU'NA ULAŞTI

CHP'li Hasbi Dede'nin lise öğrencisi Tuana Torun'a yönelik gerçekleştirdiği iddia edilen cinsel taciz olayını yakından takip eden SABAH tutuklanan Hasbi Dede'nin telefon inceleme raporuna ulaştı. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan adli bilişim raporu, Hasbi Dede'ye ait cep telefonu ile şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden Tuana Torun'un dijital verileri üzerinde yapılan incelemelerin çarpıcı sonuçlarını ortaya koydu. Giresun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, silinmiş sohbet kayıtları, çoklu cihaz bağlantıları ve cihazda bulunan ekran görüntüleri dikkat çekti.

SİLİNEN SOHBET KAYITLARI TESPİT EDİLDİ

Rapora göre, Tuana'ya ait WhatsApp hesabı üzerinde yapılan incelemelerde, belirli bir kullanıcıyla yapılan sohbetin sistemde "gizli/silinmiş" olarak kayıtlı olduğu belirlendi. Mesaj içeriklerine ulaşılamazken, veritabanı kayıtları üzerinden Hasbi Dede ile daha önce iletişim kurulduğu tespit edildi. Ayrıca teknik verilerde yer alan "is_pn_shared" bilgisi, taraflar arasında mesajlaşma, arama ya da telefon numarası paylaşımı gerçekleştiğine işaret etti. Bu durum, iletişimin varlığını ortaya koyan önemli bir dijital iz olarak rapora yansıdı.