Hasbi Dede'nin mide bulandıran cinsellik yazışmaları ortaya çıktı: Kaçta otelde olursun?

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına müşteki ve sanık avukatlarıyla, müdahil Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Sanık Dede ile müştekiler ise duruşmada hazır bulunmadı. Müşteki avukatları, Dede'nin herhangi bir indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını istedikleri duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Dede hakkında, "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan ceza talep etti. Mahkeme, yargılama sonunda Dede'yi, "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının kullanılması suretiyle cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Dede ile birlikte yargılanan 18 yaşından küçük kızı ise "suç üstlenme" suçundan takdiri indirimle birlikte 16 gün hapis cezasına çarptırıldı. Suça sürüklenen çocuğa ilişkin hükmün açıklanması geri bırakıldı.
SABAH HASBİ DEDE'NİN TELEFON İNCELEME RAPORU'NA ULAŞTI
CHP'li Hasbi Dede'nin lise öğrencisi Tuana Torun'a yönelik gerçekleştirdiği iddia edilen cinsel taciz olayını yakından takip eden SABAH tutuklanan Hasbi Dede'nin telefon inceleme raporuna ulaştı. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan adli bilişim raporu, Hasbi Dede'ye ait cep telefonu ile şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden Tuana Torun'un dijital verileri üzerinde yapılan incelemelerin çarpıcı sonuçlarını ortaya koydu. Giresun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, silinmiş sohbet kayıtları, çoklu cihaz bağlantıları ve cihazda bulunan ekran görüntüleri dikkat çekti.
SİLİNEN SOHBET KAYITLARI TESPİT EDİLDİ
Rapora göre, Tuana'ya ait WhatsApp hesabı üzerinde yapılan incelemelerde, belirli bir kullanıcıyla yapılan sohbetin sistemde "gizli/silinmiş" olarak kayıtlı olduğu belirlendi. Mesaj içeriklerine ulaşılamazken, veritabanı kayıtları üzerinden Hasbi Dede ile daha önce iletişim kurulduğu tespit edildi. Ayrıca teknik verilerde yer alan "is_pn_shared" bilgisi, taraflar arasında mesajlaşma, arama ya da telefon numarası paylaşımı gerçekleştiğine işaret etti. Bu durum, iletişimin varlığını ortaya koyan önemli bir dijital iz olarak rapora yansıdı.
TUANA'NIN WHATSAPP HESABI BİRDEN FAZLA CİHAZDA KULLANILMIŞ
Raporda yer alan teknik bulgulara göre, Tuana'nın söz konusu JID verisinin farklı varyasyonlarının sistemde kayıtlı olduğu, bu durumun WhatsApp hesabının birden fazla cihazda açık olduğunu gösterdiği tespit edildi. "123416 ID" numarasıyla kayıtlı olan verinin ana hesap olduğu, sonuna eklenen farklı rakam gruplarının ise diğer cihaz bağlantılarını ifade ettiği belirtildi. Buna karşın, mağdura ait GSM numarasının ve JID bilgisinin WhatsApp kişi listesinde yer almaması dikkat çekti. Bu durumun, sistemdeki veri yapısının standart kullanıcı kayıtlarından farklı şekilde işlendiğini ortaya koyduğu değerlendirildi.
27 AYRI CİHAZ KAYDI SİLİNMİŞ
Tuana'nın WhatsApp hesabının bağlı olduğu cihazlara ilişkin verilerin incelendiği "companion_devices.db" dosyasında, geçmişe dönük 27 cihaz kaydının silinmiş olduğu tespit edildi. Bu durum, hesabın farklı cihazlarda kullanıldığına işaret ederken, söz konusu bağlantı kayıtlarının sistemden kaldırıldığına dikkat çekildi. Mevcut verilere göre, hesabın en son 15 Eylül 2025 tarihinde Windows işletim sistemine sahip bir cihazda tanımlandığı, ayrıca hiçbir oturumun manuel olarak sonlandırılmadığı, tüm oturumların açık bırakıldığı teknik olarak belirlendi. Bağlantıların ise düzenli değil, aralıklı tarihlerle gerçekleştirildiği ifade edildi.
HASBİ DEDE'NİN TELEFONUNDA TUANA'YA AİT FOTOĞRAFLAR ÇIKTI
Hasbi Dede'ye ait cep telefonunda yapılan incelemede, 8 Şubat 2026 tarihinde saat 15.31.35'te Tuana'ya ait "tuanattorun" isimli Instagram hesabının ekran görüntüsünün alındığı tespit edildi. Bu görüntünün cihazın pano verilerine kaydedildiği belirlendi. Öte yandan Hasbi Dede'nin Tuana'ya ilk mesajın gönderildiği saat olan 03.22'den yaklaşık 3 dakika önce, saat 03.19.28'de kimliği belirlenemeyen bir kadına ait WhatsApp durum videosunun cihaz üzerinden izlendiği de tespit edildi.
HASBİ DEDE'NİN FARKLI KADINLARLA YAZIŞMALARI VE FOTOĞRAF ARŞİVİ
İnceleme kapsamında şüpheliye ait cihazda, farklı kadınlarla yapılan yazışmalara ilişkin ekran görüntülerinin bulunduğu, sosyal medya uygulamalarına ait mesaj içerikleri ve fotoğrafların pano verisi olarak kaydedildiği belirlendi.
Hasbi Dede'nin telefonunda yapılan incelemelerinde WhatsApp üzerinden mide bulandıran yazışmalarda bulunduğu ortaya çıktı.
"Esra Hanım Ankara, Kurtarıcam, Fatma Şentürk Solist, Çiğdem, Av. Merve Usta" isimleriyle kaydettiği kadınlarla cinsel birliktelik amaçlı yazışmaların olduğu görüldü.
"AZ KALDI SENİ YOLLAMAYA AYYAŞ BAŞKAN"
Hasbi Dede'nin telefonun da yapılan incelemelerde henüz kimliği belirlenemeyen bir kadının videosunun bulunduğu videonun üzerinde ise, "Az kaldı seni yollamaya ayyaş başkan" yazması dikkat çekti.
Yine aynı kadına ait sosyal medyada paylaşıldığı tahmin edilen başka bir fotoğraf ise, "Sevgili kumam kayınpedere şikayet etmiş beni tehdit ettim diye çağırdı beni ortaya yolu bulmaya gideyim bakalım Giresun'a" yazdığı görüldü.
Kadınların bazılarının fotoğrafları da Hasbi Dede'nin telefon incelemesinden çıktı.