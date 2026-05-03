Aydın, sağlıkta kabuk değiştiriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Aydın Şehir Hastanesi'ne ildeki hastaneleri taşınma süreci devam ediyor. İl merkezinde bulunan Aydın Devlet Hastanesi'nde acil servis 9 Mayıs'ta diğer tüm birimler ise 11 Mayıs itibarıyla yeni yerinde hizmet verecek. Kentte sağlık hizmetlerinin daha modern, kapsamlı ve entegre bir yapıya kavuşmasını hedefleyen taşınma süreci kapsamında hazırlıklar hız kazandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, taşınmanın tüm detayları masaya yatırıldı.

ÖZEL PLANLAMA

Taşınma sürecinde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde herhangi bir sorun yaşanmaması amacıyla bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarının titizlikle yürütülmesi kararlaştırıldı. Sağlık yöneticileri, özellikle geçiş sürecinde oluşabilecek yoğunluğun kontrollü şekilde yönetilmesi için koordineli çalışma yürütüleceğini belirtti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda taşınma takvimi de netleşti. Buna göre Aydın Devlet Hastanesi Erişkin Acil Servisi, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü Aydın Şehir Hastanesi yerleşkesinde hizmet vermeye başlayacak.