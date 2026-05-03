Filoya saldırı 81 ilde protesto edildi

İSRAIL'IN, Gazze'deki ablukayı kırmayı amaçlayan Sumud Filosu'na yönelik saldırısı yurdun birçok noktasında protesto edildi. İsrail donanmasına ait gemide 40 saat tutulan aktivistlerin aç ve susuz bırakıldığını, yumruklandığını, yerlerde sürüklenerek tekmelendiği ve işkence gördükleri belirtildi. Ankara, Antalya, Manisa, Rize, Ordu, Giresun, Ardahan, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman'da da İsrail'in "Küresel Sumud Filosu"na yönelik saldırısına ilişkin düzenlenen basın açıklamalarıyla tepki dile getirildi. Öte yandan 2 aktivist İsrail'e götürülmek üzere alıkonulmuştu. İsrail basını aktivistlerin getirildiğini açıkladı.