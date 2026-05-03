Gazi unvanı yıllar sonra geldi

PARAŞÜTÜNÜN geç açılması sonucu 2000 yılında beton zemine sert iniş yapan ve sağ kalça kemiğinde kalıcı hasar oluşan eski komando Mehmet Akay, Türk yargı sisteminde emsal teşkil edecek bir kararla gazi unvanına ve özlük haklarına kavuştu. 24 Şubat 2000 tarihinde başladığı askerlik görevi sırasında Polatlı'daki eğitimlerde ağır yaralanan Akay'ın mücadelesi, idarenin o tarihte kaza tutanağı tutmaması nedeniyle yıllarca sonuçsuz kalmıştı. Daha önce Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından "somut kanıt yok" denilerek reddedilen dosya yeniden incelendi. Mahkeme heyeti, 2 Nisan 2026 tarihli kararında bürokratik bir ihmali de gün yüzüne çıkardı.

TEŞHİS BAĞLANTILI BULUNDU

Kararda; askerlik görevi esnasında yaşanan kazalarda tutanak tutma sorumluluğunun şahıslara değil, tamamen idareye ait olduğu, idarenin bu görevini yerine getirmemesinin faturasının askere kesilemeyeceği vurgulandı. 06.08.2001 tarihli kayıtta yer alan "sağ kalça aseptik nekroz" teşhisini, paraşüt atlayışı ile doğrudan bağlantılı bulan mahkeme; "Davacının paraşüt atlayışı esnasında sakatlandığı iddiasını doğrular niteliktedir" hükmüne vardı. Bu kararla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) daha önceki ret işlemi iptal edilirken, davacının vazife malulü sayılmasına ve kendisine aylık bağlanmasına hükmedildi.