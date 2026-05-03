PUHU yeteneklerini SAHA’da gösterecek

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen, farklı yeteneklere sahip insansız hava araçları (İHA) SAHA 2026'da tanıtılacak. Bu kapsamda, güvenlik güçlerinin envanterine giren PUHU C75 Kargo İHA, "kendini kanıtlamış" bir ürün olarak fuarda boy gösterecek. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

BAŞARILI SINAV VERDİ

İHA'lara yönelik çalışmaları kapsamında 75 kilogram taşıma kapasitesine sahip PUHU C75 Kargo İHA'yı güvenlik güçlerinin envanterine kazandıran DASAL, ürünü bu kez "sahada kendini kanıtlamış" olarak vitrine çıkaracak. PUHU C75 Kargo İHA, envantere giriş sonrasında muharebe sahası koşulları ve zorlu çevresel şartlar altında başarılı sınav verdi. Çevik ve güçlü tasarımı ile modüler yapısı sayesinde hem sivil hem de askeri alanlarda zorlu görevleri yerine getirebilen PUHU C75, yedekli uçuş kritik aviyonik mimarisiyle güvenli ve kesintisiz uçuş gerçekleştirebiliyor.