TBB toplantısında ‘İmamoğlu’ krizi

TÜRKIYE Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı'nda Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasına tepki gösteren Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel, CHP'li üyelerin saldırısına uğrarken müdahale sonrası salonda arbede yaşandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu konuşma yaparken Çavuşoğlu'nun konuşmasının sonunda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak isteyince tansiyon yükseldi. Çıkan arbedede bağrışmalar ve yumruklaşmalar olduğu görüldü. Ardından toplantıya ara verildi.