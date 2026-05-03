Tekin: Ara tatiller yaz tatiline eklenebilir

MILLI Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı başında bir dizi yeni güvenlik tedbirinin daha hayata geçirileceğini duyurdu. Okul güvenliği ile ilgili konuşan Tekin, ara tatil ile ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Ara tatillerin kaldırılarak yaz tatiline eklenebileceğini belirten Tekin, bu değişiklikle eğitim süresinin uzamayacağını, yalnızca takvimin yeniden düzenleneceğini söyledi. Buna göre eğitim yılına daha geç başlanıp daha erken bitirilmesiyle öğrencilerin daha uzun yaz tatili yapabileceğini kaydetti. Tekin, "Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar" ifadelerini kullandı.