Antalya’daki rüşvet davasında çarpıcı ifadeler! “Milyonlarca lirayı Böcek’in bilgisiyle verdim”

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın görülmesine Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, aralarında görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de bulunduğu 3'ü tutuklu toplam 41 sanığın yargılandığı dosyada suçtan zarar görenlerin ifadeleri alındı. Muhittin Böcek, Fazlı Ateş mahkeme salonunda hazır bulunurken, Zuhal Böcek, Yasin Yellice ve Mehmet Okan Kaya duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle kamu davası açılmıştı. Davanın ikinci duruşması Bölge Adliye Mahkemesi toplantı salonunda yeniden başladı.
'ZUHAL BÖCEK'İN HESABINA 900 BİN LİRA BORÇ GÖNDERDİM'
Dava kapsamında tutuksuz sanık Çağrı G., "Gökhan Böcek'e verdiğim para tamamen borçtur, 'Ben paramı alırım' diye düşündüm. 1 ay sonra tekrar borç talebinde bulundu, Zuhal Böcek'in hesabına 900 bin lira borç gönderdim. Eylem 14 kapsamında ise Gökhan beni İsmail Bey ile tanıştırdı, üç tane dükkan planlaması oldu, ödemesini kendi hesabımdan gerçekleştirdim. Dükkanlardan gelen kira bedelini savcılık hesabına ilettim. Olay dostluk ilişkisine dayanan, nereden geldiğini bilmediğim üç dükkanı kendi üzerime almamdan ibarettir. Muhittin Böcek dükkanlar için para ödedi mi bilmiyorum" dedi. Suçtan zarar gören mağdur Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Şikayetçi değilim. Eski beyanlarımı tekrar ederim. Davaya da katılmak istemiyorum" diye konuştu.
'GÖKHAN PARAYI İSTERKEN BABASININ HABERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ'
Gökhan Böcek'in seçim öncesi yanına geldiğini kaydeden mağdur Yusuf Yadoğlu "Eylem 1'de seçimlerden önce Gökhan Böcek yanıma geldi, destek istedi. 8,5 milyon lira para ödemesi yaptım. Muhittin Böcek'i de 'Gökhan para istiyor' diye aramadım. Bana da Muhittin Böcek'in oğlu olduğu için geldi. Gökhan parayı isterken babasının haberi olduğunu da söyledi. Muhittin Böcek'le hakedişlerimi almam konusunda anlaşınca destek verdim. Sonra peyderpey ödemeler yapıldı" dedi.
'VERDİĞİM 30 MİLYON LİRAYI BELGELENDİRMEDİM'
Gökhan Böcek'e 30 milyon lira borç verdiğini de kaydeden Yadoğlu, "Gökhan Böcek ofisime geldi. Eşi ile ayrılacağını ve daire alması gerektiğini söyledi. Ben de neye istinaden 30 milyon vereceğimi söyledim. Gökhan kendi dairesini satınca vereceğini söyledi. Daireyi aldım. 'Babamın bilgisi dahilinde geliyorum' dedi. Ben de ödemeyi yaptım. Dairesinin nerede olduğunu ya da borcu nasıl vereceğini bilmiyordum. Birkaç kez daireyi satıp satmadığını sordum. Olumsuz yanıt aldım. Zaten kısa bir zaman sonra bu soruşturmalar başladı. Verdiğim 30 milyon lirayı belgelendirmedim. Ödeyeceğini taahhüt edince verdim. Ben belediye ile iş yapıyorum. İş yaptığım insanlarla karşı karşıya gelmek istemem. Belediye ile ters düşmek istemedim, alacaklarımın gecikmesini de istemem. Eylem 3'te ise Gökhan'ın boşanma aşamasında 85 milyon lira parayı verdiğini söyleyen Bülent Çeken'dir. Bülent, '85 milyon lirayı verdim' dedi. O gün de adliyede boşanma işleminin yapıldığı gündü, muhabbet esnasında kendisi söyledi" dedi.
'ŞİKAYETÇİYİM'
'475 BİN LİRA VERDİM ŞİKAYETÇİYİM'
Suçtan zarar gören sıfatıyla duruşmaya katılan ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Sezgin Köysüren, "Güneş Mahallesinde inşaat yapmaktayım. Yapı ruhsatı alamıyorduk, 5 parseli belediyeye yaptım, 3 parseli kendime aldım. İşlerimde aksama vardı. Serkan bey, 6 dükkandan 5'sini Muhittin Böcek'e, 1 tanesini kendine istedi. 2024 seçimi öncesi fatura üzerinden ödeme yapılmasına ilişkin ise 500 bin lira ödeme yaptım. Serkan bey aradı, 'Destek olmamız, yalnız bırakmamamız lazım' dedi, 475 bin lira verdim. Şikayetçiyim" dedi.
'HER ŞEYİ KORKUDAN YAPMAK ZORUNDA KALDIM'
Muhittin Böcek'in sevgilisi Melek K.'ye lüks marka saat ile elden para alınması eylemi kapsamında ifade veren ve suçtan zarar gören mağdur Berkan G., "Biz plaj çalıştırıyorduk. Aynı zamanda ASAT'ta asfalt yapıyorduk ve hak edişlerimiz vardı. Serkan T. bir gün yanımıza geldi ve "Paralarınızı rahat almak istiyorsanız, benim dediklerimi yapmak zorundasınız' dedi. Sıkıntılı bir süreç yaşadık, alacağımızı vermezlerse ödemelerimiz konusunda sorun yaşardık. Önce saat talebi oldu. Israrı üzerine aldık. Ben de her şeyi korkudan dolayı yapmak zorunda kaldım. Ödemeler bize eksik yatıyordu. Biz de maaşları ödemekte zorlanıyorduk" dedi.
'İSKAN İÇİN BEDELSİZ DAİRE İSTEDİLER'
Muhittin Böcek'in Konyaaltı Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde başkan yardımcısı olarak çalışan Tuncay S. aracılığıyla Konyaaltı ilçesindeki sitenin iskan ve ruhsat işlemlerinin tamamlanması amacıyla 1 dairenin bedelsiz alındığı iddiası üzerine savunma yapan Hakan I., "Konyaaltı Belediyesi'nden iskan alacağımızı söyledik. Tuncay S.'ye yönlendirildik. İşlemlerimizi tamamladık ve beklemeye başladık. Tuncay 'Biz konuyu ele alacağız' deyip gönderdi bizi. Aradan 6-7 ay geçti. Sonra yeniden görüştüğümüzde 1 dairemizi bedelsiz vermemiz gerektiğini, iskan meselesinin çözüleceğini söyledi. İşimiz yürüsün diye kabul ettik. İsmail E. üzerine daireyi verdik. Bu dairenin İsmail E. aracılığı ile Muhittin Böcek'e gideceğini biliyorduk. Ön cephede köşe daire, 4+1 daire talep edilmişti. İşimiz gecikmesin diye söylediklerini kabul ettik. Hatta yaptığımız evleri iskan yüzünden geç teslim ettiğimiz için hak sahiplerine 450 bin avro fazla para ödedik" ifadelerini kullandı.
'DAİRE VERMESEYDİK İSKAN ALAMAYACAKTIK'
Hakan I. ile ortak ve aynı suçtan mağdur olan Mehmet Akif K., "Biz 7-8 ay boyunca belediyenin kapısına gittik, geldik. Tuncay S. iskanımızın verileceğini ancak bir daire istendiğini söyledi. İsmail E.'nin kimliğini teslim etti. 4+1 ön cephede bir daire talep edildi. Biz de daireyi verdik. İsmail E. dairelerin emanetçisi olduğunu söylüyordu. Muhittin Böcek için bu dairenin istendiğini de belirtti. Eğer daireyi vermeseydik iskan alamayacağımız Tuncay S. tarafından söylendi. Muhittin Böcek Konyaaltı Belediye Başkanıyken yaşandı. Böcek ile genelde sosyal ortamda görüşürdük" dedi.
'10 YILDIR MAĞDURLAR İSE NEDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR'
Mehmet Akif K.ye iskan meselesi nedeniyle neden şikayetçi olmadıkları sorusunu yönelten Muhittin Böcek ise "Bu yerle ilgili yasal süreç Konyaaltı ve Büyükşehir Belediyesi olarak devam etmiştir. 10 yıldır mağdurlar ise neden şikayetçi olmadılar. Hakan I. arkadaş, AK Parti'den meclis üyesi adayıydı. Siyaset yapıyorduk. Kapımızı aşındırdılar. Şikayetlerini dile getirebilirlerdi" diye konuştu.