Eşme Belediyesi’nde rüşvet ve şantaj iddiası büyüyor! 17 milyon TL’lik para trafiği deşifre edildi

MEKANLARIN KAPANIŞ SAATLERİ RÜŞVET KARŞILIĞINDA MI UZATILDI?

İhbar mesajlarında yer alan rüşvet ve şantaj iddialarının kapsamı da gün yüzüne çıktı. İlçedeki eğlence mekanlarının kapanış saatlerinin uzatılması karşılığında para alındığı iddiası dosyada yer aldı. Ruhsatsız bir villa için 30 milyon TL talep edildiği ve bazı taşınmazların usulsüz şekilde satıldığı yönündeki iddialar da soruşturma kapsamında incelendi. Ayrıca başka bir belediye başkanına ait olduğu öne sürülen görüntüler üzerinden şantaj yapıldığı iddiası da dosyada yer aldı.

'SANATÇILARA YAPILAN ÖDEMELERDE USULSÜZLÜK VAR MI' İNCELENECEK

Eşme'de düzenlenen festivallere ilişkin sanatçılara yapılan ödemelerin yüksek gösterildiği ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı iddialarının incelendiği öğrenildi. Bazı sanatçılara yapılan ödemelerin kayıt dışı gerçekleştirildiği yönünde tespitler bulundu. Sponsorluk gelirleri ve organizasyon harcamalarının detaylı şekilde analiz edildi.