Eşme Belediyesi’nde rüşvet ve şantaj iddiası büyüyor! 17 milyon TL’lik para trafiği deşifre edildi

Eşme Belediyesi'ne yönelik soruşturma sonucunda 17 Nisan 2026'da yapılan operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı ardından 20 Nisan'da mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Murat Fidan ve İsa Uçar'ın tutuklanması Burcu Tozan ve Hatice Demirci hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmasına karar verdi. Cezaevinde bulunan Osman Ünal'ın da dosyada şüpheli olarak yer aldı.
SORUŞTURMA HAKİME GELEN İHBARLA BAŞLADI
Eşme Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının ilk aşaması, Eşme Adliyesi'nde görevli Hakim Fehim Muhammet Kıvrak'ın cep telefonuna 2025 yılı sonunda gönderilen WhatsApp mesajlarıyla başladığı öğrenildi. Bu mesajlarda belediyede usulsüzlük yapıldığına dair çok sayıda iddiaya yer verildi. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaları değerlendirerek soruşturma başlattı, teknik ve mali incelemelerle dosya genişletildi.
ŞOFÖRÜN 17 MİLYONLUK PARA HAREKETİ İZLENDİ
Şoför Murat Fidan'ın hesaplarına giren para trafiğine yapılan incelemelerde 2024 Mayıs ile 2025 Aralık arasında yaklaşık 17 milyon TL'lik para girişinin gerçekleştiği tespit edildi. Paraların "bağış", "festival katılım bedeli" ve "sponsorluk" adı altında gönderildiği ortaya çıktı. Bu gelirlerin bir bölümünün Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşi Burcu Tozan'ın hesaplarına aktarıldığı, bir kısmının ise Kuzey Kıbrıs'taki bir otele yapılan harcamalarda kullanıldığı saptandı.
MEKANLARIN KAPANIŞ SAATLERİ RÜŞVET KARŞILIĞINDA MI UZATILDI?
İhbar mesajlarında yer alan rüşvet ve şantaj iddialarının kapsamı da gün yüzüne çıktı. İlçedeki eğlence mekanlarının kapanış saatlerinin uzatılması karşılığında para alındığı iddiası dosyada yer aldı. Ruhsatsız bir villa için 30 milyon TL talep edildiği ve bazı taşınmazların usulsüz şekilde satıldığı yönündeki iddialar da soruşturma kapsamında incelendi. Ayrıca başka bir belediye başkanına ait olduğu öne sürülen görüntüler üzerinden şantaj yapıldığı iddiası da dosyada yer aldı.
'SANATÇILARA YAPILAN ÖDEMELERDE USULSÜZLÜK VAR MI' İNCELENECEK
Eşme'de düzenlenen festivallere ilişkin sanatçılara yapılan ödemelerin yüksek gösterildiği ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı iddialarının incelendiği öğrenildi. Bazı sanatçılara yapılan ödemelerin kayıt dışı gerçekleştirildiği yönünde tespitler bulundu. Sponsorluk gelirleri ve organizasyon harcamalarının detaylı şekilde analiz edildi.
MASAK İNCELEYECEK SORUŞTURMA DERİNLEŞECEK
Belediye Başkanı'nın makam odası ve şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca ruhsatsız bir silah da ele geçirildi. Adli kaynaklardan para trafiğine dahil olan kişi ve şirketlerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Bankalarla yapılan yazışmalar sonucu yeni kimliklere ulaşıldı ve incelemelerin devam ettiği belirtildi. HTS kayıtları ve mali analiz raporlarının da dosyaya eklenerek soruşturma daha da derinleşecek.