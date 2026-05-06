Boğulma riski taşıyor: O çocuk kıyafeti piyasadan toplatılıyor!

Bildirime göre, Tayfur Kardeşler Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilen "Doffbi" markalı, 5291-3 model numaralı çocuk sweatshirt ürününde ciddi güvenlik riski tespit edildi. Ürünün Türkiye menşeli olduğu belirtildi.

Yetkili kurum tarafından yapılan incelemede, söz konusu ürünün çocuklarda boğulma ve yaralanma riskine yol açabileceği ifade edildi. Riskin, ürünün baş ve boyun bölgesinde bulunan fonksiyonel kordonların tehlike oluşturmasından kaynaklandığı bildirildi.



Bu durumun "boğulma" riski taşıdığı ve dışarıdan akciğerlere hava akışının mekanik olarak engellenmesine sebep olabileceği kaydedildi.



Güvensizlik gerekçesi doğrultusunda, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve mevcut ürünlerin toplatılmasına karar verildi. Kararın 04.05.2026 tarihinde yürürlüğe girdiği açıklandı.



Uygulamanın 7223 sayılı Kanun, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ile TS EN 14682 standardı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.