Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan şantaj iddianamesi kapsamında görülen davada Tanju Özcan , hem müşteki hem sanık sıfatıyla savunma yaptı. Özcan, Öznur Çağalı ile 2024 yılından bu yana birkaç kez mesajlaştığını kabul etti ancak dosyadaki mesajların kendi yazdığı mesajlarla aynı olmadığını öne sürdü.

Özcan'ın "Müşteki ile mesajlaştığımı kabul ediyorum ancak dosya kapsamındaki mesajlar ile benim yazdığım bu mesajlar aynı mesajlar değildir" sözleri, duruşmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Eski başkan, mesajlaşmanın varlığını reddetmezken, içeriklerin doğru olmadığını savundu.

Özcan savunmasının devamında, söz konusu mesajlaşmalar nedeniyle eşine karşı bir özür borcu olduğunu da ifade ederek "Bu mesajların tarafı olduğum için eşime karşı bir özür borcum vardır" dedi.