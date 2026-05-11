Soruşturmada yeni gelişme! Muhittin Böcek ve oğlu saatlerce ifade verdi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.
Başsavcılıkta yürütülen işlemlerin gece boyunca sürdüğü öğrenildi. Dün akşam saat 18.35'te başlayan ifade işlemleri sabaha karşı 03.00'e kadar devam etti. Soruşturma kapsamında ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken, ardından Muhittin Böcek savcılık makamına çıkarıldı.
SORUŞTURMADA DETAYLI İFADE
Başsavcılık binasında gerçekleştirilen işlemlerde her iki şüphelinin de avukatları eşliğinde ayrıntılı beyanda bulunduğu öğrenildi. İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli konulara ilişkin sorular yöneltildi.
ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, dosyaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.