Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzlukta yeni detaylar: Özkan Yalım'ın kızından muhasebeciye talimat

Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzlukta yeni detaylar: Özkan Yalım'ın kızından muhasebeciye talimat

Son dakika haberleri...Uşak Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan belediyenin muhasebecisi Ceren Yeşildağ’ın ifadeleri yolsuzluğun boyutunu gözler önüne serdi. Operasyon sırasında telaşa kapılan Özkan Yalım’ın avukat olan kızı Özgegül Yalım’ın, CerenYeşildağ’ı arayarak ‘telefonlarını kır at’ şeklinde talimat verdiği ortaya çıktı

SABAH

Uşak Belediyesi ve Uşakspor üzerinden yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan belediyenin muhasebecisi Ceren Yeşildağ'ın ifadeleri yolsuzluğun boyutunu gözler önüne serdi.

SKANDAL TALİMAT
Soruşturmanın en çarpıcı kısmını ise operasyon anında yaşanan delil karartma girişimi oluşturdu. Ceren Yeşildağ savcılıkta ve hakimlikte verdiği ifadesinde, Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasının hemen ardından avukat olan kızı Özgegül Yalım'ın kendisini telefonla arayarak "telefonu kırın atın" talimatı verdiğini belirtti.

TUTUKLANDI
Savunmasında hiçbir deneyimi olmadan Özkan Yalım tarafından işe alındığını ifade eden Yeşildağ, kendisinin sadece bir çalışan olduğunu ve herhangi bir menfaat sağlamadığını iddia ederek suçlamaları reddetti. Yeşildağ, Zimmet", "Rüşvet Almak" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

