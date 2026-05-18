Bir hediyeden fazlası Bozkurtlu 5 lira

YENİ KİMLİK İNŞASI Söz konusu banknot, erken Cumhuriyet döneminin para politikaları ve sembolik devlet anlayışını yansıtan önemli örneklerden biri olarak kabul ediliyor. O dönem Türkiye Cumhuriyeti'nin yalnızca yeni bir devlet yapılanması değil, aynı zamanda kimlik, sembol ve kurumsal hafıza inşası sürecinde olduğu, bu nedenle banknotlar, pullar ve resmî belgelerde çeşitli simgesel unsurların yoğun biçimde kullanıldığı biliniyor. Banknotun merkezinde yer alan bozkurt figürü, bu sembolik dilin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bozkurt, erken Cumhuriyet döneminde Türk kimliğini temsil eden güçlü bir sembol olarak kullanılırken, dönemin sanat, basın ve kamu görsellerinde de sıkça yer aldı. Bu durum, devletin yeni kimlik inşasında görsel sembollere verdiği önemi de ortaya koyuyor.

"ATATÜRK'E BOZKURT DENİLİRDİ"

O yıllarda kullanılan bu tür semboller, yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda siyasi ve toplumsal bir mesaj taşıyan unsurlar olarak değerlendiriliyor. Bozkurt figürünün de bu kapsamda Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki ideolojik ve kültürel yönelimleri yansıttığı ifade ediliyor. Rahmetli Tarihçi İlber Ortaylı, daha önce yaptığı bir değerlendirmede, "Ecnebiler de Atatürk'e 'Bozkurt' diyordu. Atatürk de bozkurt sembolünü benimserdi. Paraların üzerinde kullanıldı. Dönemin siyasi şartları nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu semboller kaldırıldı" ifadelerini kullanmıştı. Bu değerlendirme, söz konusu sembolün yalnızca Türkiye içinde değil, dönemin uluslararası algısında da karşılık bulduğuna işaret ediyor. Koleksiyon uzmanlarına göre "Bozkurtlu 5 lira", Türkiye'de ve dünyada en çok ilgi gören erken dönem Cumhuriyet banknotları arasında yer alıyor. Banknotun piyasa değeri; serisi, imza grubu, baskı kalitesi, kâğıt durumu, yıpranma seviyesi ve seri numarası gibi birçok kritere göre değişiklik gösteriyor. Özellikle iyi korunmuş, kat izi bulunmayan, renk bütünlüğünü koruyan ve düşük seri numarasına sahip örneklerin uluslararası müzayedelerde yüksek bedellerle alıcı bulabildiği ifade ediliyor. Koleksiyon piyasasında bu tür örneklerin 15 ila 20 bin dolar bandında işlem gördüğü, nadir serilerde ise fiyatların çok daha yukarı seviyelere çıkabildiği belirtiliyor. Banknotun üretim süreci de dikkat çeken bir diğer önemli ayrıntı olarak öne çıkıyor. "Bozkurtlu 5 lira"nın Türkiye'de değil, İngiltere'de basıldığı biliniyor. Banknotun alt kısmında yer alan "Thomas De La Rue & Company Limited, Londres" ibaresi, dönemin en önemli güvenlik matbaalarından birine işaret ediyor. Bu durum, Cumhuriyet'in ilk yıllarında banknot üretiminde uluslararası matbaa iş birliklerinin tercih edildiğini gösteriyor. Ayrıca banknot üzerinde Türkçenin yanı sıra Fransızca ifadelerin de yer alması dikkat çekiyor. Üst bölümde Osmanlıca "Türkiye Cumhuriyeti Banknotu" ifadesi bulunurken, köşelerde Fransızca "Livres Turques" (Türk Liraları) ibaresi yer alıyor. Bu çok dilli kullanımın, dönemin uluslararası finans sistemine entegrasyon çabasının bir yansıması olduğu değerlendiriliyor.