Ankara zirvesi hazırlıkları masada

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bugün İsveç'in Helsingborg şehrinde gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da tertiplenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları, İttifak'ın birliği, transatlantik iş birliği, savunma sanayiinin güçlendirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması, Ukrayna'ya yardımların sürdürülmesi ile artan savunma harcamalarının yeteneklere dönüşümü gibi başlıkların etraflıca ele alınması öngörülüyor.